Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Уточняется, что французскими профсоюзами в ходе акции протестов были заблокированы несколько нефтеперерабатывающих заводов. Это было сделано для создания искусственного дефицита топлива на заправочных станциях для автомобилей.

Отмечается, что протестующие заблокировали заводы Exxon Mobil France.

В данный момент представители профсоюзов обещают продолжать блокирование по крайней мере до конца текущей рабочей недели, то есть, до 10-го января.

Как заявили в министерстве охраны окружающей среды, французские НПЗ продолжат свою работу, хотя пять из семи заводов испытывают определенные трудности. Протестующим удалось заблокировать выезды с НПЗ.

При этом глава правительства Франции Эдуард Филипп заявил, что государству не угрожает дефицит топлива, а правоохранители обеспечат, чтобы нефтяные базы не были заблокированы.