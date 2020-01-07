Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Уточняется, что французскими профсоюзами в ходе акции протестов были заблокированы несколько нефтеперерабатывающих заводов. Это было сделано для создания искусственного дефицита топлива на заправочных станциях для автомобилей.
Отмечается, что протестующие заблокировали заводы Exxon Mobil France.
В данный момент представители профсоюзов обещают продолжать блокирование по крайней мере до конца текущей рабочей недели, то есть, до 10-го января.
Как заявили в министерстве охраны окружающей среды, французские НПЗ продолжат свою работу, хотя пять из семи заводов испытывают определенные трудности. Протестующим удалось заблокировать выезды с НПЗ.
При этом глава правительства Франции Эдуард Филипп заявил, что государству не угрожает дефицит топлива, а правоохранители обеспечат, чтобы нефтяные базы не были заблокированы.
- 5 декабря во Франции объявлена общенациональная забастовка против пенсионной реформы правительства.