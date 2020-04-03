Власти Франции анонсировали масштабную программу социальных выплат и гарантий в связи с экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В частности, для разных групп населения экономически пострадавших от пандемии коронавируса предполагаются следующие гарантии.

Для владельцев фирм с 10 или меньше сотрудниками, которые вынуждены были закрыться.

Сотрудники смогут получать от государства возмещение в размере от 84% до 100% своей заработной платы. Предприниматель может приостановит выплату налогов, арендной платы и коммунальных счетов, а также попросить помощь в размере 1500 евро. Еще 2000 евро могут быть предоставлены предпринимателю местной властью. Помимо того, предприниматель имеет право на кредит.

Для микропредпринимателей и тех, кто работает не по найму (архитекторов, сантехников, торговцев и т.п.).

Можно приостановить выплату налогов, арендной платы и коммунальных услуг. Также можно запросить помощь у государства в размере 1500 евро и подать заявку на гарантированный кредит.

Для представителей свободных профессий (психологи, юристы, переводчики, бухгалтеры и т.п.).

Могут получать от государства возмещение в размере от 84% до 100% своей заработной платы. Могут приостановит выплату налогов, арендной платы и коммунальных счетов, а также попросить помощь в размере 1500 евро. Еще 2000 евро могут быть предоставлены специалисту местной властью. Помимо того, специалист имеет право на кредит.

Для управляющих МСП.

Сотрудники смогут получать от государства возмещение в размере от 84% до 100% своей заработной платы. Управляющий может приостановить выплату налогов и подать заявку на гарантированный кредит.

Для владельцев бизнеса, которые не могут принять защитные меры, необходимые для здоровья сотрудников.

Сотрудники смогут получать от государства возмещение в размере от 84% до 100% своей заработной платы. Управляющий может приостановить выплату налогов и подать заявку на гарантированный кредит.

Для тех, кто вынужден оставаться дома для заботы о ребенке без возможности работать онлайн.

Предоставляется выплата зарплаты на срок до 21 дня. Срок может быть продлен из-за дальнейшего отсутствия работы.

Для безработных, права которых истекли в марте.

Будут иметь право на сохранение компенсаций по безработице на период всего срока карантина.

Для опекунов.

Отработанные сверхурочные часы по уходу за людьми будут оплачены.