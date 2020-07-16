Об этом сообщает Le Figaro.
Соответствующее заявление сделал премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Он сделал акцент на том, что обязательное ношение защитной маски в закрытых общественных местах вводится “со следующей недели”, то есть с 20 июля, а не 1 августа.
“Я предложил усилить ношение маски, и, как это было предложено президентом Республики, это станет обязательным с 1 августа в магазинах и местах, открытых для публики”, – сказал он.
В некоторых муниципалитетах Франции масочный режим ввели ранее. Из-за этого премьер-министра раскритиковали и обвинили в медлительности.
Он сказал в ответ, что до начала действия такого правила, в МВД должны прописать определение “закрытого общественного места” и размер штрафов для посетителей и владельцев заведений, которые буду нарушать предписание.
- Во Франции водителя автобуса избили пассажиры, не желавшие надевать маски. Вследствие полученных травм мужчина скончался.