Власти Франции приняли решение на 10 дней раньше ввести обязательство носить защитные маски в публичных закрытых помещениях. Ранее планировалось ввести такое правило с 1 августа.

Об этом сообщает Le Figaro.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Он сделал акцент на том, что обязательное ношение защитной маски в закрытых общественных местах вводится “со следующей недели”, то есть с 20 июля, а не 1 августа.

“Я предложил усилить ношение маски, и, как это было предложено президентом Республики, это станет обязательным с 1 августа в магазинах и местах, открытых для публики”, – сказал он.

В некоторых муниципалитетах Франции масочный режим ввели ранее. Из-за этого премьер-министра раскритиковали и обвинили в медлительности.

Он сказал в ответ, что до начала действия такого правила, в МВД должны прописать определение “закрытого общественного места” и размер штрафов для посетителей и владельцев заведений, которые буду нарушать предписание.