Об этом сообщает телеканал BFMTV.
“На территории Франции больше нет больных с вирусом. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечен. Он не заразен и смог вернуться домой”, – добавил Оливье Веран во время своей конференции.
Министр также дал некоторые рекомендации людям, возвращающимся из северной Италии, где зафиксирован внезапный скачок числа инфекций.
Он уточнил, что люди, возвращающиеся из Рима, не были затронуты конкретными превентивными мерами, так как ни одного случая заражения не было зафиксировано в итальянской столице.
Всего во Франции было зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусом. Один из инфицированных умер.
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