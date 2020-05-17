Во Франции задержали 84-летнего Фелисьена Кабугу, который считается, согласно выводам Международного трибунала по Руанде, главным фигурантом и спонсором геноцида в отношении народности тутси в 1994 году.

Об этом идет речь в материале немецкой медиакомпании DW.

Фелисьен Кабуга был задержан в окрестностях Парижа в субботу. Он жил в городке Аньер-сюр-Сен под чужим именем. В отношении подозреваемого был выдан международный ордер на арест.

Кабуга является одним из главных фигурантов дела о геноциде в Международном трибунале по Руанде. Его считают финансовым спонсором массовых убийств.

Кабуга является тестем бывшего министра планирования Огюстена Нгирабатваре, который в 2012 году был приговорен к 35 годам лишения свободы.

Кабугу обвиняют в создании вооруженных формирований “Интерахамве” из числа хуту, которые истребляли тутси во время зачисток.

Напомним геноцид в Руанде, которая располагается в Восточной Африке, произошел в 1994 году. Массовое убийство было признано геноцидом против руандийских тутси местными хуту. Зачистки происходили с 6 апреля по 18 июля 1994 года и осуществлялись по приказу правительства хуту, в результате чего погибло от 500 тысяч человек до 1 миллиона (при населении около 12 миллионов человек).

8 ноября 1994 года Совет Безопасности ООН основал Международный трибунал по Руанде с целью судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, который просуществовал до 2015 года.