Во Франции задержали шестерых человек, которых подозревают в причастности к похищению двери с рисунком британского уличного художника Бэнкси.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

В полиции сообщили, что двое задержанных могут быть причастны непосредственно к краже. Еще четверо – к укрывательству краденого.

Картина была нарисована на двери заднего входа в парижский концерт-холл Bataclan, на которой художник изобразил скорбящую женщину. Работа посвящена жертвам террористических атак в Париже, которые произошли 13 ноября 2015 года. В тот день в Bataclan выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal. Террористы проникли в здание и начали расстреливать зрителей. При нападении погибло 90 человек, более 200 получили ранения.

Кража произошла 25 января 2019 года. Тогда неизвестные вырезали дверь концертного зала болгарками и увезли на грузовике.