Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
В полиции сообщили, что двое задержанных могут быть причастны непосредственно к краже. Еще четверо – к укрывательству краденого.
Картина была нарисована на двери заднего входа в парижский концерт-холл Bataclan, на которой художник изобразил скорбящую женщину. Работа посвящена жертвам террористических атак в Париже, которые произошли 13 ноября 2015 года. В тот день в Bataclan выступала американская рок-группа Eagles of Death Metal. Террористы проникли в здание и начали расстреливать зрителей. При нападении погибло 90 человек, более 200 получили ранения.
Кража произошла 25 января 2019 года. Тогда неизвестные вырезали дверь концертного зала болгарками и увезли на грузовике.
- Итальянские правоохранители заявили, что они нашли работу Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов в Париже в ноябре 2015 года, которая была украдена из концертного зала Bataclan.