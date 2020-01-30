Об этом сообщает местное издание Le Figaro.

Чиновница сообщила, что заболела дочь 80-летнего гражданина Китая. Его госпитализировали накануне, 28 января.

На данный момент пациентка находится в больнице Биша в Париже. Пока что ее состояние квалифицируют как тяжелое, она в реанимации.

Стоит отметить, что ее отец прибыл во Францию 23 января. Спустя несколько дней он обратился в отделение скорой помощи в Париже.

Медики рассказали, что у пациента в тот момент была высокая температура, но при этом не было признаков кашля или проблем с дыханием. Спустя три дня его состояние значительно ухудшилось. На данный момент он в реанимации, подключен к аппарату “искусственной вентиляции” легких.

К слову, мужчина живет в Китае в городе, в 300 км севернее Уханя.

25 января во Франции подтвердили первые три случая заражения новым китайским коронавирусом nCoV-2019.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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