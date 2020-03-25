Во Франции зарегистрировано наибольшее число смертей от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки во Франции зарегистрировано рекордное число – 240 смертей от коронавируса и количество летальных исходов по стране превысило тысячу.

Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Сообщается о 240 смертельных случаях и 2444 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Это новый 24-часовой рекорд смертности.

С начала кризиса COVID-19 официально подтверждено коронавирус у 22 300 человек.

Отметим, что французские эксперты считают, что карантинные меры необходимы на период не менее, чем шесть недель – до конца апреля или начала мая.