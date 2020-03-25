Covid-19 Украина

обновлено 03.25.2020 в 12:02

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108(+11)

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1

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4(+1)

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24 марта

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Во Франции зарегистрировано наибольшее число смертей от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки во Франции зарегистрировано рекордное число – 240 смертей от коронавируса и количество летальных исходов по стране превысило тысячу.

Среда, 25 марта 2020, 12:51

Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

Сообщается о 240 смертельных случаях и 2444 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Это новый 24-часовой рекорд смертности.

Coronavirus : 240 nouveaux décès à l'hôpital en France, le seuil du millier de morts franchi

С начала кризиса COVID-19 официально подтверждено коронавирус у 22 300 человек.

Отметим, что французские эксперты считают, что карантинные меры необходимы на период не менее, чем шесть недель – до конца апреля или начала мая.

  • В Испании за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 514 человека.
Теги: Франция, коронавирус

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