Во Франции за сутки количество жертв коронавируса выросло сразу на 1355.

Об этом сообщил председатель Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, передает France24.

Он заявил, что за последние сутки во Франции от коронавируса умер 471 человек. Однако общее количество смертей увеличилось на 884 – за счет включения в статистику домов престарелых и других учреждений ухода за пожилыми людьми.

При этом Соломон отметил, что количество жертв может быть больше, поскольку органы власти все еще собирают данные со всей страны.

Общее количество жертв во Франции составляет 5387.

“Во Франции мы сталкиваемся с исключительной эпидемией с беспрецедентным влиянием на здоровье населения”, – сказал Саломон.