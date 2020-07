Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Причина пожара пока неизвестна. Сейчас с огнем борются более 60 спасателей.

Один из очевидцев рассказал, что он видел огонь из своего дома. Он добавил, что его разбудил “очень странный звук колоколов”.

Отмечается, что это не первый пожар в соборе. В частности, в 1972 году огонь повредил крышу здания.

Hundreds of firefighters are mobilized to extinguish the fire. pic.twitter.com/5c885aMNIa

🚨 #BREAKING – 🇨🇵 #France : The cathedral of #Nantes is burning.

UPDATE – The fire in the Cathedral in Nantes, France is still not under control as 60 firefighters rushed to the scene. #France #Nantes #Incendie pic.twitter.com/Lwz544Hqqi

A fire broke out Saturday in a cathedral in the western French city of #Nantes. Firefighters have been dispatched, while the cause of the incident remains unclear.

Images from the scene show fire and smoke billowing from inside the 15-century cathedral. pic.twitter.com/BYEExK2MrZ

— CGTN (@CGTNOfficial) July 18, 2020