Об этом написал руководитель ОО “Варта-1” Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

“7 апреля в 21:00 на ул. Героев УПА, 76 – на остановке бывшего завода “Кинескоп” – мужчина (со слов полиции, бездомный) напал и подрезал Лесика из группы “Лесик Band” (Александр Дацюк). Нападающего задержали и изъяли у него нож, проводят следственные действия”, – говорится в сообщении.

Самого же Лесика направили в восьмую больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось. Два ножевых проникающих ранений в область сердца оказались несовместимыми с жизнью.

Бездомного опознали. Он – бывший житель ул. Героев УПА, 78. Мужчину отправили в Франковский райотдел полиции.

Дочь Александра Дацюка Кристина подтвердила смерть отца.

“Сегодня трагически умер наш папа Лесик Дацюк. От руки какого-то подонка. В связи с карантином мы, конечно, не будем делать пышного прощание”, – написала она на своей странице в Facebook.

Группа “Лесик Band” была основана в 1990 году, и с тех пор Дацюк был ее бессменным лидером. Особенности стиля группы – суржиковые украинские тексты и хорошо сыгранная музыка различных стилей, таких как рок-н-ролл, блюз, стеб-рок, рэггей и другие.