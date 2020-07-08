Во Львове с диагнозом "малярия" госпитализировали 46-летнего мужчину, который недавно вернулся из одной из стран Африки.

Об этом сообщила врач-инфекционист, главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко в Facebook.

По ее словам, 46-летний мужчина недавно вернулся из одной из стран Африки.

“Повышение температуры тела свидетельствует не только о вероятности COVID-19 и сбор эпиданамнеза (информации где пациент был, что делал, чем питался, или насекомые кусали и т.д.) являются залогом успеха в установлении диагноза инфекционного заболевания”, – сообщила Тимко .

Она добавила, что состояние пациента средней тяжести, ему предоставляется необходимое лечение.