Об этом сообщила врач-инфекционист, главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко в Facebook.
По ее словам, 46-летний мужчина недавно вернулся из одной из стран Африки.
“Повышение температуры тела свидетельствует не только о вероятности COVID-19 и сбор эпиданамнеза (информации где пациент был, что делал, чем питался, или насекомые кусали и т.д.) являются залогом успеха в установлении диагноза инфекционного заболевания”, – сообщила Тимко .
Она добавила, что состояние пациента средней тяжести, ему предоставляется необходимое лечение.
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