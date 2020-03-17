Об этом сообщила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам, руководитель городского оперативного штаба Галина Сличная, сообщает пресс-служба ЛГС.
“Госпитализированы 14 человек, у всех эпиданамнез. Из них 5 человек – это жители Львова. Среди них – 2 детей. Вчера двум лицам, у которых срок болезни более 5 дней, провели экспресс-тесты. Антител у них не обнаружено”, – отметила Сличная.
- С 17 марта в Украине действуют жесткие меры по борьбе с пандемией.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.
- 16 марта Министерство здравоохранения зарегистрировало случаи передачи коронавируса COVID-19 внутри Украины. Эти случаи не связаны с поездками за границу.