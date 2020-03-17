Во Львове на лечении в инфекционной больнице находятся 14 человек, в том числе двое детей. Всех их проверяют на наличие коронавируса.

Об этом сообщила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам, руководитель городского оперативного штаба Галина Сличная, сообщает пресс-служба ЛГС.

“Госпитализированы 14 человек, у всех эпиданамнез. Из них 5 человек – это жители Львова. Среди них – 2 детей. Вчера двум лицам, у которых срок болезни более 5 дней, провели экспресс-тесты. Антител у них не обнаружено”, – отметила Сличная.