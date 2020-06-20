Во Львове посреди дня изнасиловали 12-летнего мальчика. В настоящее время подозреваемый в преступлении задержан, родители пострадавшего ребенка готовы принять помощь.

Об этом сообщают #Буквы.

В день происшествия

Днем в четверг, 18 июня, в пресс-службе полиции Львовской области проинформировали, что в 12:40 часов к правоохранителям обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее 12-летний сын исчез во время прогулки.

“На место происшествия немедленно выехали сотрудники всех служб территориального подразделения полиции. Правоохранители предварительно установили, что мальчика на улице Роксоланы позвал неизвестный мужчина, чтобы тот помог ему оттянуть мопед, и пообещал купить ребенку газированный напиток”, — отмечали в главке.

Правоохранители приступили к поискам пропавшего, однако мальчик вернулся домой самостоятельно и сообщил, что был изнасилован в находящемся поблизости места исчезновения парке.

В тот же день было открыто уголовное производство по ч.4 ст. 152 УКУ (изнасилование лица не достигшего 14-летнего возраста). На поиски злоумышленника были ориентированы оперативники, патрульные полицейские, работники ювенальной превенции и сотрудники других служб полиции региона.

Вечером в день происшествия львовянка София Яцкив рассказала в Facebook, что пострадавший — ее сын Стратон. Женщина отметила, что не хочет скрывать свою беду и говорит о ней публично в связи с тем, что за несколько дней до происшествия злоумышленник таким же образом пытался заманить других детей, однако полиция не отреагировала на инцидент должным образом.

“Два дня назад тот же тип пробовал заманить на торф девочек, родители вовремя вмешались, позвонили в полицию. Информацию не распространили, никого не предупредили о педофиле в районе. Десятки детей беззаботно гуляли по району, в то время как извращенец искал себе жертву”, — написала она.

Задержание и опознание подозреваемого

Вечером в четверг в полиции объявили, что подозреваемый в изнасиловании задержан.

“За несколько часов правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 18-летний житель Львова. […] Досудебное расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства совершения преступления, назначены экспертизы”, — проинформировали в полиции.

На следующий день мать мальчика сообщила, что опознание преступника состоялось около 17 часов в пятницу. Мальчик опознал нападавшего.

“После практически бессонной ночи муж с сыном с 10:00 до 17:00 ждали под райотделом проведения опознания. Сначала долго везли подозреваемого, потом никак не могли найти достаточно похожих на подозреваемого статистов. Некоторым пришлось даже сбрить усы, чтобы стать более похожими и обеспечить чистоту эксперимента. Было забраковано более 10 статистов. Последнего статиста “поймали” на Привокзальной где-то в 17:00, тоже сбрили усы и все четверо “за окном” стали очень похожими. В 17:30 зашли в комнату опознания, выполнили необходимые формальности и начали осуществлять опознание. Наш сын сразу указал на своего обидчика, которого задержали днем ранее. Итак, это точно он, и невинного не осудят. Выражаем благодарность мужчинам-статистам, которые провели полдня в ожидании”, — отметила София Яцкив.

Семья пострадавшего мальчика готова принять помощь

Мать пострадавшего мальчика сообщила, что родители 18-летнего подозреваемого наняли 5 защитников. У семьи Яцкив в настоящее время также адвокат, он присутствовал на опознании преступника, что, по словам матери мальчика, позволило ребенку чувствовать себя гораздо увереннее.

Семья готова принять помощь — средства на оплату услуг адвоката с возможностью вернуть деньги в случае получения компенсации.

“Услуги адвоката платы. Если кто-то имеет возможность помочь в сборе суммы для оплаты, вот реквизиты карточки: 5168 7422 3374 0715 (Яцкив София Владимировна). Если в результате судебного решения нам вернут эти деньги, то мы с радостью вернем их обратно или направим на благотворительность по вашему желанию”, — написала София.

Мера пресечения для подозреваемого

Заседание суда по избрания задержанному меры пресечения должно состояться в субботу, 20 июня.

“Надеемся, что он не выйдет под залог”, — подчеркнула мать пострадавшего.

Напомним, 13 июня 2019 году в селе Ивановка (Одесская область) пропала 11-летняя девочка Дарья Лукьяненко. 19 июня появилась информация, что тело ребенка обнаружили в ходе обыска в одном из домовладений в выгребной яме. Подозреваемого задержали.

В качестве основной причины убийства Лукьяненко полиция рассматривает убийство на сексуальной почве. По словам полиции, подозреваемый заранее планировал свое преступление.

Прокурор Одесской области Олег Жученко заявлял, что действия 22-летнего подозреваемого в убийстве и попытке изнасилования 11-летней Дарьи Лукьяненко в Ивановке Одесской области квалифицировали по четырем статьям.