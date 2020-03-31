Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Отмечается, что результаты будут отправлены в лабораторию для подтверждения.
“Сегодня по состоянию на 12:00 мы получили положительный экспресс-тест у наших двух водителей АТП-1. Мы их направляем на ПЦР-тестирование, потому что тогда уже будет 100-процентный результат. Люди полностью изолированы, транспорт идет на повторную дезинфекцию”, – заявил мэр Львова Андрей Садовый.
В то же время он убежден, что после проведения тестирования, количество случаев заболевания будет расти.
“Я убежден, что если мы в дальнейшем будем тестировать людей, то количество инфицированных будет расти. Часто молодые люди могут переносить болезнь легко, но беда в том, что если они инфицируют людей старшего возраста или людей, имеющих хронические заболевания, здесь уже нужно другое лечение”, – сказал Садовый.
Ранее сообщалось, что у 50-летней жительницы Львова, которая работает водителем трамвая, диагностировали подозрение на заражение коронавирусом.
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