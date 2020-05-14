Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что при ухудшении ситуации в городе карантинные ограничения могут возобновить.

Об этом Садовой сообщает в своем Telegram-канале.

Уточняется, что вернуть карантинные ограничения во Львове могут в том случае, если на протяжении 3-х дней процент зафиксированных подтвержденных случаев заражения коронавирусом будет слишком высоким.

“Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3-х дней процент положительных результатов будет больше 23%, комиссия будет принимать решение о восстановлении карантинных ограничений”, – написал мэр.

При этом Садовой подчеркнул, что лаборатории города продолжают ПЦР-тестирование граждан на коронавирус.

Отмечается, что с завтрашнего дня, 15 мая, во Львове откроют непродовольственные рынки и визовые центры.