Об этом Садовой сообщает в своем Telegram-канале.
Уточняется, что вернуть карантинные ограничения во Львове могут в том случае, если на протяжении 3-х дней процент зафиксированных подтвержденных случаев заражения коронавирусом будет слишком высоким.
“Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3-х дней процент положительных результатов будет больше 23%, комиссия будет принимать решение о восстановлении карантинных ограничений”, – написал мэр.
При этом Садовой подчеркнул, что лаборатории города продолжают ПЦР-тестирование граждан на коронавирус.
Отмечается, что с завтрашнего дня, 15 мая, во Львове откроют непродовольственные рынки и визовые центры.
- Со вторника, 12 мая, в Киеве введен первый этап ослабления карантинных ограничений. Так, разрешена работа: непродовольственных магазинов общей площадью до 300 кв. м, кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы; салонов красоты, косметологических кабинетов, парикмахерских и других объектов бытового обслуживания населения; летних и сезонных открытых площадок кафе и ресторанов; небольших производств непродовольственных товаров и предприятий бытового обслуживания; адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов; автокинотеатров; открываются для посещения парки и скверы.
- В первый день ослабления карантинных ограничений Киев на целый день замер в пробках.