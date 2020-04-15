Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
По предварительным данным, взорвалась ручная граната.
По состоянию на 18:00 на месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции Львовской области.
Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 43-летний львовянин.
Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.
- Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила деятельность банды, которая причастна к 18 терактам в разных регионах Украины.