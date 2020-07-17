Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.
По словам чиновника, решение было принято на основании постановления Кабмина и учитывая то, что учреждения культуры готовы к открытию.
Смогут возобновить работу:
- Театры
- Кинотеатры
- Музеи (возможность принимать посетителей в помещении)
- Концертные учреждения и культурные центры
- Библиотеки
- Молодежный центр
- Народные дома и Дворец культуры им Хоткевича
- Галереи.
При этом работа учреждений культуры будет ограничена – залы будут заполняться не больше, чем на 50%.
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