Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

По словам чиновника, решение было принято на основании постановления Кабмина и  учитывая то, что учреждения культуры готовы к открытию.

Смогут возобновить работу:

  • Театры
  • Кинотеатры
  • Музеи (возможность принимать посетителей в помещении)
  • Концертные учреждения и культурные центры
  • Библиотеки
  • Молодежный центр
  • Народные дома и Дворец культуры им Хоткевича
  • Галереи.

При этом работа учреждений культуры будет ограничена – залы будут заполняться не больше, чем на 50%.