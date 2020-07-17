Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

По словам чиновника, решение было принято на основании постановления Кабмина и учитывая то, что учреждения культуры готовы к открытию.

Смогут возобновить работу:

Театры

Кинотеатры

Музеи (возможность принимать посетителей в помещении)

Концертные учреждения и культурные центры

Библиотеки

Молодежный центр

Народные дома и Дворец культуры им Хоткевича

Галереи.

При этом работа учреждений культуры будет ограничена – залы будут заполняться не больше, чем на 50%.