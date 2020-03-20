Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
“Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии)”, — проинформировал городской голова.
Садовой уточнил, что соответствующая информация была получена от главного врача инфекционной больницы. Полиция устанавливает список лиц, которые контактировали с больным.
“Больной сдал анализы частном диагностическом центра после чего материалы были отправлены в Киев. Результат положительный. Больного госпитализируют в инфекционной больнице”, — добавил мэр.
- Ранее сообщалось, что во Львове решили отменить бесплатный проезд для всех льготников до окончания карантина, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса.
- Во Львовской области с подозрением на COVID-19 госпитализированы более 20 человек.
- По состоянию на вечер 19 марта количество случаев COVID-19 по Украине достигло 26. Из них 3 — летальных.