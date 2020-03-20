Во Львове подтвержден первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

“Есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии)”, — проинформировал городской голова.

Садовой уточнил, что соответствующая информация была получена от главного врача инфекционной больницы. Полиция устанавливает список лиц, которые контактировали с больным.

“Больной сдал анализы частном диагностическом центра после чего материалы были отправлены в Киев. Результат положительный. Больного госпитализируют в инфекционной больнице”, — добавил мэр.