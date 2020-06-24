Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове разрешила возобновить работу спортивных и фитнес-клубов, а также предприятий общественного питания в помещениях.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый в Facebook.

Кафе и ресторанам разрешено впускать в помещение одновременно до 10 посетителей.

Это же касается спортивных клубов и фитнес-центров.

“Владельцы этих заведений должны обеспечить системное ИФА-тестирования для своих работников. Такие ослабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса”, – заявил Садовый.

Он также добавил, что эпидемиологическая ситуация остается непростой. Адаптивный карантин продлен до 31 июля.