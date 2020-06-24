Об этом сообщил мэр Андрей Садовый в Facebook.
Кафе и ресторанам разрешено впускать в помещение одновременно до 10 посетителей.
Это же касается спортивных клубов и фитнес-центров.
“Владельцы этих заведений должны обеспечить системное ИФА-тестирования для своих работников. Такие ослабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса”, – заявил Садовый.
Он также добавил, что эпидемиологическая ситуация остается непростой. Адаптивный карантин продлен до 31 июля.
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