Во Львове с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 госпитализировали четырех человек.

Об этом сообщил мер Львова Андрей Садовый в Facebook.

По его словам, у пациентов отобрали биоматериал и направили на исследование в Киев.

“Все лица молодого возраста, госпитализированы с непродолжительным анамнезом, то есть, они болеют в течение 2-3 дней. Состояние – средней тяжести, угрозы жизни нет”, – отметил мэр Львова.

При этом Садовой опровергнул информацию, что во Львове уже зафиксировано два случая заболевания коронавирусом.

“Мы проверили эти факты, они не соответствуют действительности”, – отметил он.