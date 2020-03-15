Об этом сообщил мер Львова Андрей Садовый в Facebook.
По его словам, у пациентов отобрали биоматериал и направили на исследование в Киев.
“Все лица молодого возраста, госпитализированы с непродолжительным анамнезом, то есть, они болеют в течение 2-3 дней. Состояние – средней тяжести, угрозы жизни нет”, – отметил мэр Львова.
При этом Садовой опровергнул информацию, что во Львове уже зафиксировано два случая заболевания коронавирусом.
“Мы проверили эти факты, они не соответствуют действительности”, – отметил он.
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