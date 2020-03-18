Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 6 человек с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько, передает пресс-служба ЛОГА.

Отмечается, что все госпитализированные находились в странах, где зафиксирован коронавирус.

У всех пациентов имеются клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние всех больных стабильное, у одного человека – пневмония.

По словам Васько, проводятся обследования, анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев. Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме.

В целом в области с подозрением COVID-19 госпитализированы 22 человека.

Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.