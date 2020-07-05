В июле этого года во Львове начнутся съемки фильма по роману Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) "Я, "Победа"и Берлин".

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

“Сейчас во Львове есть новые интересные локации. Мы будем здесь даже снимать берлинскую часть сюжета, ведь в самом Берлине уже нет тех локаций 90-х годов, а во Львове мы нашли все необходимое. Будем раскрывать для киносообщества ранее неизведанные локации”, – рассказал на встрече с мэром Андреем Садовым кинооператор Дмитрий Недря.

Кинопроект комедии “Я, “Победа” и Берлин” по одноименному роману Кузьмы Скрябина стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Государственная поддержка ленты составляет 27 млн ​​грн – 75% общей стоимости производства фильма.

Режиссером-постановщиком фильма является Ольга Ряшина. Авторы адаптации сценария – Анатолий Крым и Алексей Комаровский. Продюсерами ленты выступили Алексей Терентьев и Артем Доллежаль.

Фильм расскажет историю парня Кузьмы, который приобрел первое в своей жизни авто марки “Победа”. Готов вместе с ней покорять весь мир, герой отправляется со своим товарищем Бардом в Берлин. Однако ни сам Кузьма, ни Бард не подозревают, какие безумные приключения ждут их, а также того, что вернутся они из этого путешествия уже совсем другими людьми.

Релиз фильма в Украине запланирован на декабрь 2020 года.