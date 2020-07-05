Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
“Сейчас во Львове есть новые интересные локации. Мы будем здесь даже снимать берлинскую часть сюжета, ведь в самом Берлине уже нет тех локаций 90-х годов, а во Львове мы нашли все необходимое. Будем раскрывать для киносообщества ранее неизведанные локации”, – рассказал на встрече с мэром Андреем Садовым кинооператор Дмитрий Недря.
Кинопроект комедии “Я, “Победа” и Берлин” по одноименному роману Кузьмы Скрябина стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Государственная поддержка ленты составляет 27 млн грн – 75% общей стоимости производства фильма.
Режиссером-постановщиком фильма является Ольга Ряшина. Авторы адаптации сценария – Анатолий Крым и Алексей Комаровский. Продюсерами ленты выступили Алексей Терентьев и Артем Доллежаль.
Фильм расскажет историю парня Кузьмы, который приобрел первое в своей жизни авто марки “Победа”. Готов вместе с ней покорять весь мир, герой отправляется со своим товарищем Бардом в Берлин. Однако ни сам Кузьма, ни Бард не подозревают, какие безумные приключения ждут их, а также того, что вернутся они из этого путешествия уже совсем другими людьми.
Релиз фильма в Украине запланирован на декабрь 2020 года.
- В феврале 2020 года исполнилось 5 лет со дня смерти Кузьмы Скрябина.
- Как известно, Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 г. Автомобиль, на котором музыкант возвращался с концерта в Кривом Роге, столкнулся с молоковозом. От полученных травм Андрей погиб на месте. Ему было 46 лет.
- По данному факту было открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК Украины — “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего или тяжкие телесные повреждения”.