Лычаковский районный суд Львова временно останавливает работу из-за подтвердившегося у одного из судей коронавирусного заболевания.

Об этом говорится в сообщении суда на портале “Судебной власти Украины”.

“В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда Львова на коронавирус COVID-19, во вторник, 9 июня, работу суда будет приостановлено с целью проведения дезинфекции помещения”, — говорится в сообщении.

О возобновлении работы суда и дальнейшие особенности режима в суде обещают сообщить дополнительно.