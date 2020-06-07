Об этом говорится в сообщении суда на портале “Судебной власти Украины”.
“В связи с подтверждением заболевания судьи Лычаковского районного суда Львова на коронавирус COVID-19, во вторник, 9 июня, работу суда будет приостановлено с целью проведения дезинфекции помещения”, — говорится в сообщении.
О возобновлении работы суда и дальнейшие особенности режима в суде обещают сообщить дополнительно.
- По состоянию на 7 июня коронавирус подтвердили еще у 43 киевлян, почти вдвое меньше, чем днем ранее, когда было 83 больных.
- По состоянию на утро 7 июня выявили 485 случаев инфицирования COVID-19.