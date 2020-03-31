У 50-летней жительницы Львова, которая работает водителем трамвая, диагностировали подозрение на заражение коронавирусом.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Подозрение диагностировали по результатам массового тестирования с помощью экспресс-методики.

Во Львове массовое тестирование начали в коммунальных учреждениях среди работников, которым приходится контактировать с больным количеством людей.

Таким образом, удалось найти два случая подозрения на заражение коронавирусной инфекцией.

Первый случай – у пациентки одной из больниц. 25 марта она поступила с пневмонией. Теперь обследуют медиков и пациентов, которые с ней контактировали.

Второй случай – это водитель трамвая. У нее нет никаких симптомов заболевания. Потому ее биологический материал отправили на диагностику в лабораторию. В результате женщину отправили домой на самоизоляцию под контролем семейного врача. Трамвай сняли с маршрута. Также начали тестирование всех водителей.