Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Подозрение диагностировали по результатам массового тестирования с помощью экспресс-методики.
Во Львове массовое тестирование начали в коммунальных учреждениях среди работников, которым приходится контактировать с больным количеством людей.
Таким образом, удалось найти два случая подозрения на заражение коронавирусной инфекцией.
Первый случай – у пациентки одной из больниц. 25 марта она поступила с пневмонией. Теперь обследуют медиков и пациентов, которые с ней контактировали.
Второй случай – это водитель трамвая. У нее нет никаких симптомов заболевания. Потому ее биологический материал отправили на диагностику в лабораторию. В результате женщину отправили домой на самоизоляцию под контролем семейного врача. Трамвай сняли с маршрута. Также начали тестирование всех водителей.
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