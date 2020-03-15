Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.
“С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже”, – написал Садовый.
“Это решение касается также всех заведений общественного питания!” – добавил мэр Львова.
Во вторник во Львове состоится внеочередное заседание горсовета, на котором будет рассматриваться увеличение резервного фонда для закупки необходимого медицинского оборудования и план мер по противодействию коронавируса.
Мэр отдельно подчеркнул, что в городе пока нет подтвержденных случаев COVID-19. Во Львове с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 госпитализировали четырех человек.
- Напомним, в Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.
- Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.