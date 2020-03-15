Львов решил с 15 марта закрыть все торговые заведения, кроме продуктовых, аптек и автомобильных заправок.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Facebook.

“С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже”, – написал Садовый.

“Это решение касается также всех заведений общественного питания!” – добавил мэр Львова.

Во вторник во Львове состоится внеочередное заседание горсовета, на котором будет рассматриваться увеличение резервного фонда для закупки необходимого медицинского оборудования и план мер по противодействию коронавируса.

Мэр отдельно подчеркнул, что в городе пока нет подтвержденных случаев COVID-19. Во Львове с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 госпитализировали четырех человек.