Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Запрет будет действовать на территории Львова, Винников, а также поселков Брюховичи и Рудное.

Кроме того, комиссия рекомендовала учреждениям общественного питания, которым разрешена деятельность в условиях продления карантина по предотвращению распространения эпидемии острой респираторной болезни COVID-19 организовать свою работу до 22.00, но не позже установленного времени.

Стоит отметить, что Львовская область – одна из лидеров по количеству новых случаев коронавируса в стране. С начала вспышки во Львовской области на коронавирус заболели 5730 человек. Из них 146 пациентов умерли от осложнений заболевания, 863 – выздоровели.