Во Львовской области карантин решили не ослаблять до 29 мая.

Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии во вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Решение аргументировали тем, что динамика заболеваемости коронавирусом пока не способствует ослаблению или отмене карантина.

“Во Львовской области уже несколько недель наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. За прошлые сутки коронавирус подтвердили у 65 человек, еще 53 человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. Слишком рано говорить о существенных ослаблениях карантина в области, ведь первоочередным заданием является сохранение здоровья и жизни жителей региона”, – подчеркнул глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Как отметили в департаменте здравоохранения ОГА, за последнюю неделю отмечается рост на 90 человек тех заболевших, которые нуждаются в стационарном лечении. Состояние пациентов, обращающихся за медицинской помощью, тяжелее, по сравнению с прошлой неделей

Согласно решению комиссии, до 29 мая запрещается:

• пребывание в общественных местах, транспорте без масок или респираторов;

• пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

• самовольный выход из места самоизоляции или обсервации;

• посещение учреждений образования, кроме участия во ВНО, вступительных и других экзаменов;

• проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) с участием более 10 человек;

• работа заведений питания – ресторанов, кафе (кроме как на летних площадках и на вынос);

• работа фитнес-центров;

• пассажирские перевозки в обычном режиме в городском, пригородном, междугородном и другом транспорте;

• проведение плановой госпитализации (с некоторыми исключениями).

Согласно последним данным, во Львовской области 1240 случаев заражения коронавирусом.