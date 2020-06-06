Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.
Он пояснил, что на протяжении нескольких последних дней область стала “антирекордсменом” по ситуации с эпидемией коронавируса. Несмотря на то, что вспышку заражений нет, количество инфицированных равномерно растет. В частности, источником стал город Львов.
В результате проведенного совещания Шмыгаль поручи рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, которое позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала.
“Подобную схему планируют начать на базе лабораторий, которые задействованы в процессе тестирований”, – отметил он.
- 5 июня сообщалось, что во Львовской области отложили смягчение карантина еще на неделю из-за увеличения количества больных коронавирусом COVID-19.