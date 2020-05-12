Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Вечером во вторник, 12 мая, в ресторан “Святослав” на улице Ивана Франко в Винниках вошел неизвестный мужчина. Он заявил, что у него есть граната и он намерен взорвать ее.

На месте происшествия работают сотрудники служб и подразделений полиции Львовской области, в частности эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

Группа правоохранителей во главе с начальником полиции региона Василием Виконскимведут переговоры с мужчиной, чтобы не допустить взрыва.

В главке уверяют, что на данный момент в ресторане проводятся ремонтные работы, потому людей в помещениях нет.