Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
Так, 10 мая на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение продлить карантин без ослабления до 15 мая.
“Учитывая увеличение количества больных, а также летальные случаи от коронавируса в области, комиссия обязывает продлить карантин до 15 мая. Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15-го”, – отметил заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.
9 мая с подозрением на коронавирус госпитализировали 13 человек. Подтверждено 54 случая заболевания. Направлено на самоизоляцию 158 человек.
Сегодня, 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения: открываются стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что план выхода из карантина в стране будет пересмотрен.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.