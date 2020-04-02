Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

“На 8:00 во Львовской области подтверждено 12 случаев инфицирования коронавирусом, один человек выздоровел … В нашей инфекционной больнице сейчас находятся 38 человек, пятеро в очень тяжелом состоянии, один подключен к аппарату ИВЛ”, – говорится в сообщении.

Городской голова Андрей Садовый также отметил, что во Львове тестируют всех работников коммунальных и социальных служб с помощью экспресс-тестов, а в случае подозрения на заражение проводят ПЦР-тесты в лабораториях.

В Украине по состоянию на утро подтверждено 804 случая заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.