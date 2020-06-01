Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

“Несмотря на высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных в течение последних 2-х недель, мы имеем заполненность коек 22%, а количество проведенных ПЦР-тестов на 100 тысяч населения – 97. Однако общий показатель инцидентности 13,5 (по г.. Львову 27,3, по области 7,5) не позволяет нам смягчать карантинные мероприятия во Львовской области. То есть, именно ситуация во Львове повлияла на решение о продлении карантинных мероприятий”, – заявил глава ОГА Максим Козыцькый.

При этом, по словам директора департамента здравоохранения администрации Ореста Чемерыса, за последние 7 дней в области отмечается рост количества пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в стационарном лечении.

“Если анализировать показатели, то мы не входим в тот предел, который позволяет ослабление карантина, ведь количество пациентов со Львова составляет львиную долю всех инфицированных“, – сказал он.