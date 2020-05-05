В селе Дуброва, что в Николаевском районе Львовской области, ради часовни со скульптурой Матери Божьей разрушили памятник археологии - языческое "Стольское городище".

Об этом пишет издание ZAXID.NET.

В частности, часовню устанавливают возле урочища Диравец, где в VII веке было языческое святилище. Работы на территории природного заповедника проводятся самовольно, без всякого согласования на уровне района, области или государства.

Отмечается, что руководство заповедника “Стольское городище” готовит заявление в суд о демонтаже незаконной постройки, а Львовская ОГА намерена обратиться в правоохранительные органы и Министерство культуры.

Первым о том, что в заповедники залили фундамент и установили Богородицу сообщил в социальных сетях львовянин Владимир Бенё.

“Нормально, что на территории памятника археологии, на видном месте, среди пейзажа, в каких-то надцать метров от пещер забабахали постамент из брусчатки и часовню, как капитальное сооружение?!”, – написал он на своей странице в Facebook.

Директор историко-культурного заповедника “Стольское городище” Орест Корчинский подтвердил, что на территории заповедника ведутся работы по установке часовни, но с ним никто не советовался по этому поводу.

“Пользуясь эпидемией, которая произошла, какая-то группа людей в селе инициировала строительство памятника матери Божьей. Сегодня оказалось, что это будет часовня. Там в селе знали о том, что они строят возле исторического памятника – это один из объектов заповедника “Стольское городище” – Камень Диравец. Там были кельи монахов когда-то, там есть ниши, где покоились мощи святых. Ни о каких работах по установке часовни меня никто не информировал. Сельский староста сказал, что ничего не знает. Я позвонил к районному архитектору Оресту Телишевскому и он мне сообщил, что без согласований такое сооружение нельзя устанавливать”, – рассказал он.

#SaveStilsko Опубликовано Вадимом Дмитревым Понедельник, 4 мая 2020 г.

Корчинский также добавил, что планирует подать иск в суд относительно бездеятельности старосты села Дуброва и сельсовета, а также о демонтаже самовольно установленной часовни.

В свою очередь, староста села Андрей Васильковский рассказал, что скульптуру Матери Божьей установили местные жители за свой счет.

“Это инициатива местных жителей, молодых ребят, которые решили сделать такой вклад в село. Там нет никаких спонсоров, бюджетных средств, это чисто молодые ребята из села собрались и вложили свой труд и средства”, – сказал он.

СПРАВКА. Стольско – языческое городище в Николаевском районе, основанное в VII века. До 993 года был столицей Белой Хорватии. Стольское городище включено в памятники археологии национального значения “Городище”. В 2001 году Стольское городище внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Историко-культурный заповедник “Стольское городище” создали в 2015 году решением Львовского областного совета. В заповедник входят Стольское городище, городище-святилище в урочище “Пещера”, поселение у села Илов, памятка природы и истории в урочище “Диравец”, пещерные комплексы природного и антропогенного происхождения в урочище “Лысая”, древние гидротехнические сооружения на реке Колодницы, курганные могильники.

Урочище Диравец – это главная часть языческого святилища в селе Дуброва, которое вытесали в середине VIII века. В урочище сохранились остатки 21 кельи, где когда-то жили монахи. В некоторых из них есть хорошо сохранившиеся остатки алтарных ниш, где размещали иконы, а также мощи святых.