Во Львовской области продлили карантин до 1 июня в связи с эпидемиологической ситуацией – ухудшением динамики по коронавирусу COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Так, с начала недели в регионе от коронавируса умерли 11 человек, больше 300 получили положительный результат теста.

В данный момент область отвечает только двум из трех показателей для смягчения карантина: загруженности больниц (21 % при допустимых 50%) и тестированию (86 на 100 тысяч населения).

Еще один показатель – инцидентность (среднее количество случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тысяч человек населения) – превышен и увеличивается. Сейчас он составляет около 14,5 на 100 тысяч населения при допустимых 12.

“С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, а именно: показателей инцидентности, которые на сегодняшний день составляют около 14,5 вместо 12, как установлено постановлением Кабинета Министров, областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о продлении режима карантинных мероприятий… Показатели заболеваемости и смертности на этой неделе побили все рекорды во Львовской области. С начала недели умерло 11 человек, еще более 300 получили положительный результат на коронавирус”, – отметили в ОГА.

Следующее заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запланировано на понедельник, 1 июня. На нем будут принимать решение по поводу смягчения карантина.