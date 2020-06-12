Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
Уточняется, что карантин во Львовской области будет продлен до 19 июня.
В ОГА отмечают, что показатели по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом во Львовской области остаются стабильно высокими.
“Показатели заболеваемости Covid-19 не позволяют ослабить карантин в области. Поэтому, карантин в регионе продлили еще на неделю”, – сказано в сообщении.
Следующее заседание комиссии должно состояться 19 июня.
Отмечается, что во Львовской области по состоянию на 12 июня зафиксировано 2526 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
- Ранее сообщалось, что в Киеве планируют усилить карантин.