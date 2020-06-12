Во Львовской области снова объявили о продлении действия карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Уточняется, что карантин во Львовской области будет продлен до 19 июня.

В ОГА отмечают, что показатели по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом во Львовской области остаются стабильно высокими.

“Показатели заболеваемости Covid-19 не позволяют ослабить карантин в области. Поэтому, карантин в регионе продлили еще на неделю”, – сказано в сообщении.

Следующее заседание комиссии должно состояться 19 июня.

Отмечается, что во Львовской области по состоянию на 12 июня зафиксировано 2526 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.