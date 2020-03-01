Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
28 февраля в службу спасения “101” поступило сообщение о том, что в городе Червоноград на ул. Лемковская, в колодце находятся два бобры, которые не могут самостоятельно выбраться.
О происшествии сообщили рыбаки.
Спасатели при помощи спасательной веревки и подручных средств вытащили бобров из колодца.
На Львівщині рятувальники врятували бобрів
На Львівщині рятувальники врятували бобрів, що впали до колодязя поблизу водойми ⤵️
28 лютого о 15:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Червоноград на вул. Лемківська, в колодязі знаходяться два бобри, які не можуть самостійно вибратись.
Про подію рятувальників повідомили рибалки.
На місце події було направлено рятувальне відділення 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Червоноград.
Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки та підручних засобів витягнули бобрів із колодязя.
Врятовані тварини були відразу відпущені у водойму.
Опубліковано ДСНС України Субота, 29 лютого 2020 р.
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