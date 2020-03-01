На Львівщині рятувальники врятували бобрів, що впали до колодязя поблизу водойми ⤵️

28 лютого о 15:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в м. Червоноград на вул. Лемківська, в колодязі знаходяться два бобри, які не можуть самостійно вибратись.

Про подію рятувальників повідомили рибалки.

На місце події було направлено рятувальне відділення 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Червоноград.

Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки та підручних засобів витягнули бобрів із колодязя.

Врятовані тварини були відразу відпущені у водойму.

Опубліковано ДСНС України Субота, 29 лютого 2020 р.