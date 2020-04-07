Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Отмечается, что на них будет организован мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры.

Также решением комиссии ТЭБ и ЧС жителям Львовской области запрещено с 6.04.2020 находиться в общественных местах без маски или респиратора, перемещаться группой более 2-х человек, находиться в общественных местах лицам до 14 лет без сопровождения взрослых, посещать парки и зоны отдыха и проводить мероприятия, в которых принимает участие более 10-ти человек и тому подобное.

Кроме того, департаменту социальной защиты населения облгосадминистрации поручено принять дополнительные меры к выявлению и обслуживанию одиноких лиц среди граждан пожилого возраста, тех, кто находится на самоизоляции, и организовать надлежащее социальное сопровождение.

У двоих врачей из львовских больниц подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19.