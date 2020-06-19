На территории Львовской области продлили карантин до 22 июня в связи с высокими показателями заболеваемости коронавирусом СOVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

Соответствующее решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

“Показатели заболеваемости СOVID-19 не позволяют ослабить карантин в области. Поэтому карантин в регионе продлили до понедельника”, – отмечается в сообщении.

В ходе заседания комиссии подчеркивалось, что количество больных коронавирусом в регионе стремительно растет, но это “не останавливает от нарушений карантина ни владельцев бизнеса, ни простых людей”.

В ОГА сообщили, что за минувшие сутки в области подтвердили 142 новых случая заболевания, 81 из которых – во Львове.

В данный момент Львовская область не может переходить к следующим этапам смягчения карантина, поскольку в регионе превышен показатель инцидентности (количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения). Инцидентность в области составляет 40,4 (а должна не превышать 12 на 100 тыс. человек).

Два других критерия (загруженность коек в учреждениях здравоохранения и охват тестированием) находятся в пределах нормы.

Вопрос по ослаблению карантина на территории области будет рассмотрен на ближайшем заседании в понедельник, 22 июня.

Как известно, в данный момент МОЗ Украины определяет готовность регионов к смягчению карантина по трем показателям:

1) инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) – должно составлять менее 12 на 100 тыс. человек;

2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 (должна составлять менее 50 %);

3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности – то есть среднее количество тестирований (методами ПЦР и иммуноферментного анализа): в течение последних 7 дней должно составлять более 12 на 100 тыс. населения.