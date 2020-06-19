Об этом проинформировали в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.
Соответствующее решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
“Показатели заболеваемости СOVID-19 не позволяют ослабить карантин в области. Поэтому карантин в регионе продлили до понедельника”, – отмечается в сообщении.
В ходе заседания комиссии подчеркивалось, что количество больных коронавирусом в регионе стремительно растет, но это “не останавливает от нарушений карантина ни владельцев бизнеса, ни простых людей”.
В ОГА сообщили, что за минувшие сутки в области подтвердили 142 новых случая заболевания, 81 из которых – во Львове.
В данный момент Львовская область не может переходить к следующим этапам смягчения карантина, поскольку в регионе превышен показатель инцидентности (количества новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения).
Инцидентность в области составляет 40,4 (а должна не превышать 12 на 100 тыс. человек).
Два других критерия (загруженность коек в учреждениях здравоохранения и охват тестированием) находятся в пределах нормы.
Вопрос по ослаблению карантина на территории области будет рассмотрен на ближайшем заседании в понедельник, 22 июня.
Как известно, в данный момент МОЗ Украины определяет готовность регионов к смягчению карантина по трем показателям:
1) инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) – должно составлять менее 12 на 100 тыс. человек;
2) загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 (должна составлять менее 50 %);
3) охват тестированием не ниже уровня инцидентности – то есть среднее количество тестирований (методами ПЦР и иммуноферментного анализа): в течение последних 7 дней должно составлять более 12 на 100 тыс. населения.
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