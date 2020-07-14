Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
Так, в области разрешили деятельность учреждений культуры с наполненностью более 50 стационарных размещенных мест для сидения и/или более одного человека на 5 кв. метров площади учреждения культуры.
Комиссия также установила работу развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), учреждений культуры, кроме кинотеатров, театров и кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос до 23 и с 7 часов утра.
Кроме того, разрешили восстановить работу дошкольных учебных заведений и инклюзивного-ресурсных центров.
Согласно данным МОЗ, в частности показателями для ослабления противоэпидемических мероприятий, Львовская область перестала быть регионом с широким распространением COVID-19.
По словам председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 8,36%, при норме менее 11%, а показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 – 23, 03%, при норме менее 10%.
“Такие показатели внушают определенный оптимизм, однако расслабляться рано. К врачам и дальше обращается много больных с симптомами коронавируса, у медиков до сих пор очень много работы”, – сказал он.
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