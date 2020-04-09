Во Львовской области умер второй пациент, у которого было зафиксировано коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

“Это – 50-летний мужчина. Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили вчера ночью, 7 апреля. Мужчину доставили в Клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением, дыхательной недостаточностью. Несмотря на усилия медиков, реанимационную помощь мужчина скончался”, – сообщил Васько.

В пресс-службе ЛГС уточнили, что погибший мужчина 1969 года рождения, житель Зимней Воды. Скончался 7 апреля вечером. В больницу поступил 3 апреля с острой хирургической патологией. Когда у пациента появился кашель, было проведение экспресс-тестирования, результат был отрицательный, но забрали биоматериал для проведения ПЦР-тестирования. Результат ПЦР-тестирование поступил уже после смерти пациента и показал инфицирования коронавируса. Мужчину похоронили в соответствии с протоколом.

Как известно, 4 апреля во Львове умер первый пациент, у которого было зафиксировано коронавирусную инфекцию.