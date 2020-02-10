Во Львовской области от гриппа скончалась 66-летняя женщина. Больная обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного лабораторного центра Минздрава.

Отмечается, что во Львовской области зарегистрирован один летальный случай от гриппа среди взрослых. Умерла женщина в возрасте 66 лет.

“Больная обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания. Состояние осложнилось из-за наличия долговременной болезни сердечно-сосудистой системы. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А”, – говорится в сообщении.

С начала эпидемического сезона вирусологической лабораторией ГУ “Львовский ОЛЦ МЗ Украины” при лабораторном исследовании методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) образцов материала от 148 пациентов, подлежащих определению случае гриппоподобного заболевания (ГПЗ) и с тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ) определены в 19 образцах вирусы гриппа А, в т.ч. А (H1N1 pm09) – 18 случаев, А (Н3N2) – 1 случай и вирусы гриппа В – 1 случай. Также обнаружены возбудители ОРВИ – риновирусы, бокавирусы, аденовирусы, коронавирусы, матапневмовирусы.