Верховная Рада Украины за две недели до Нового года утвердила смету на 2019 год.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект постановления № 2614 поддержали 324 нардепа.

Согласно принятой смете, в 2019 году на осуществление законодательной деятельности Верховной Рады в общей сложности будет потрачено более 1 млрд грн. Из них около 605,5 млн грн направляется на оплату труда и начисление заработной платы.

В частности, сумма средств для компенсации стоимости проезда по территории Украины составляет в год 90 тыс. грн на одного депутата (7500 грн в месяц).

На канцелярские принадлежности предусмотрено 1278 грн, на городские и междугородные телефонные разговоры из расчета на 10 месяцев – 4890 грн на одного нардепа.

На командировки помощников-консультантов народных избранников в избирательные округа (из расчета на одного нардепа на 10 месяцев) предусмотрено 8 тыс. грн.

Также заложены средства на компенсацию стоимости аренды жилья или отельного номера – более 237 тыс. грн на одного депутата в год.

На парламентский канал “Рада” выделили 44 млн 331,3 тыс. грн, а на госпредприятие, которое выпускает официальную парламентскую газету “Голос Украины” – 16 млн грн.

В целом на аппарат Верховной Рады выделено в 2019 году 1 млрд 970 млн 346,7 тыс. грн.