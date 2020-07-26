Во Вьетнаме запретили импорт диких животных и продуктов из них, чтобы снизить риск новых пандемий.

Об этом сообщает агентство ВВС.

“Премьер-министр распорядился приостановить импорт диких животных, живых или мертвых, их яиц, частей их туш и продуктов из них”, – говорится в постановлении правительства Вьетнама.

Этот документ также запрещает рынки и онлайн-магазины, где продают диких животных и товары из них.

“Все граждане, особенно чиновники, не должны участвовать в незаконном браконьерстве, покупке, продаже, транспортировке нелегальных диких животных”, — отметили в правительстве страны.

Власть Вьетнама ранее обвиняли в том, что она закрывала глаза на продажу чешуи панголинов и рогов носорогов, которые часто используют в народной медицине.

Ученые давно предупреждают, что торговля дикими животными может стать инкубатором для болезней. Существует предположение, что происхождение пандемии COVID-19 связано с торговлей дикими животными, в частности, летучими мышами, на рынке в китайском Ухане.

Зоозащитники приветствовали такое решение вьетнамской власти, однако некоторые из них считают, что данный запрет – недостаточная мера.

“Запрета на потребление диких животных недостаточно, поскольку некоторые виды диких животных и продукты из них продолжают использовать в медицинских целях или просто держать дома как домашних животных. Это также нужно ограничить”, — объяснил Нгуен Ван Тай, директор организации Save Vietnam’s Wildlife (“Спасите дикую природу Вьетнама”).