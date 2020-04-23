Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области.
Глава правительства сказал, что, согласно социологическим исследованиям, 70% работающих людей в Украине ходят на работу в период карантина, введенного для противодействия распространения COVID-19.
“Если брать социологические исследования, то у нас 70% людей ходят на работу”, – сказал Шмыгаль.
В связи с этим он призвал соблюдать необходимые меры предосторожности.
- В МОЗ Украины заявили, что рекордное количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране стало следствием нарушения карантина на Вербное воскресенье и Пасху.
- Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 3 – 8 мая. В связи с этим карантин в стране решено продлить до 11 мая.