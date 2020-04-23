Во время карантина из-за COVID-19, когда большинство предприятий якобы приостановили работу или перешли на удаленный режим, 70% украинцев продолжают ходить на работу.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области.

Глава правительства сказал, что, согласно социологическим исследованиям, 70% работающих людей в Украине ходят на работу в период карантина, введенного для противодействия распространения COVID-19.

“Если брать социологические исследования, то у нас 70% людей ходят на работу”, – сказал Шмыгаль.

В связи с этим он призвал соблюдать необходимые меры предосторожности.