Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, сколько километров дорог было построено за время действия карантина.

Об этом министр рассказал в интервью #Буквам.

“За эти месяцы у нас не прекращалось строительство дорог ни на минуту. На 180 объектах проводятся работы, в целом 2,5 тысячи километров. По остальному, до середины июля тоже должны начаться работы. Всего 370 объектов на этот год”, – заявил он.

Криклий уточнил, что речь идет о ключевой автомобильной дороге Днепр-Решетиловка и развязках в Житомирской области.

“Мы фактически сшиваем страну, потому что у нас будет Киев-Харьков, по юге у нас будет Николаев-Кропивницкий, Николаев-Кривой Рог, с Херсоном у нас дорога закончена. Строятся дороги на Тернополь, Стрый и львовская объездная”, – пояснил министр.