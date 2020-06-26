Во время общенационального карантина в связи с пандемией коронавируса, олигарху, политику и куму президента России Виктору Медведчуку разрешали летать на частном самолете из аэропорта "Жуляны" (Киев) на дачу в Закарпатье. При этом, официально, оба аэропорта были закрыты.

Это выяснили журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях”.

Медведчук в период с 17 марта по 7 мая совершил, по меньшей мере, 8 перелетов из Ужгорода в Киев. Всего, частный борт летал в направлениях Киева и Ужгорода 16 раз.

“Схемы” зафиксировали, как 7 мая нардеп прилетел в “Жуляны” из Ужгорода, но не один, а с семьей.

Местные жители Ужгорода, которые живут возле аэропорта, не раз фотографировали борт, на котором летает Медведчук.

Сам нардеп утверждает, что это «вынужденные перелеты», так как ему нужно посещать внеочередные парламентские сессии.

Что касается разрешений на перелеты, он заявил, что их получала компания, которая обслуживает. По его словам, это соответствует закону, так как он, как нардеп, обязан посещать заседания ВР.

“Это не для меня (полеты), а для того, чтобы я мог посещать заседания”, – заявил он.

Журналисты отметили, что в 100 км от Ужгорода, в населенном пункте Ждениево, у семьи Медведчука есть дача.

“Схемы” сделали акцент на том, что самолет, которым пользовался олигарх, был единственным, который обсуживали в закрытых аэропортах.

В аэропорту “Ужгород” ответили, что принимали самолет, на котором летает Медведчук, так как соответствующее разрешение дала Госавиаслужба.

В “Жулянах” на это сказали, что аэропорт на карантин и не закрывали, так как они принимали спецавиацию.

Что касается непосредственно перелетов Медвудчука, гендиректор аэропорта также сказал, что они осуществлялись по разрешению Госавиаслужбы. Последняя, в свою очередь, согласовывает разрешения со Службой безопасности Украины.

В Госавиаслужбе ответили, что давали разрешения для перелетов самолетов, а не конкретных людей на борту.