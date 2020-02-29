В Париже во время протестов против концерта певца из Конго начался пожар. В результате инцидента задержаны более 20 человек.

Об этом сообщает телерадиокомпания BBC.

В пятницу, 28 февраля, в Париже возле Лионского вокзала вспыхнул пожар. Это произошло во время протестов против выступления певца из Конго Фалли Ипупа (Fally Ipupa), который проходил в близлежащем концертном зале AccorHotels Arena.

Manifestation aux abords de la gare de Lyon… pic.twitter.com/Zm3kWDoNQk — berenger cernon (@slappy_w) February 28, 2020

Известно, что политические противники правительства Конго и певца, которого считают близким к власти, подожгли припаркованные скутеры, мотоциклы и мусорные баки и блокировали борьбу пожарных с пламенем. Гражданка Великобритании Виктория Уильямс находилась в этот момент на станции. Она рассказала журналистам, как начинался пожар.

“Был большой густой дым. Люди поднимались и поджигали вещи. Это было очень быстро. Движение было заблокировано во всех направлениях, было столпотворение. Протестующие бросали все, что могли, в полицию и пожарную команду, которые просто пытались выполнять свою работу. Они просто поджигали все, что могли, и дрались друг с другом”, — рассказала очевидица.

Протестующие считают, что Фалли Ипупа слишком близок к президенту страны Феликсу Чисекеди, который пришел к власти год назад. Конголезские СМИ сообщили, что представители диаспоры приехали из других европейских городов, включая Лондон, Брюссель и Вену, чтобы попытаться сорвать концерт.

Стоит отметить, что перед концертом власти предупредили, что концерт Фалли Ипупы проходит в “особенно напряженном политическом контексте между сторонниками и противниками” правительства Конго. Правоохранители призвали к проведению демонстраций не в месте проведения концерта. В результате 23 человека были задержаны и 54 человека оштрафованы за участие в запрещенной акции протеста.