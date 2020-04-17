В Бразилии, во время тестирования эффективности одного из препараторов для симптоматического лечения от коронавируса COVID-19, умерли 11 пациентов. Этот препарат включен в протокол лечения в Украине.

Об этом свидетельствуют данные исследования, не получившего научной оценки.

В бразильском городе Манаус проводили исследование относительно эффективности препарата хлорохина.

Власти Бразилии рекомендовали использовать препарат при лечении коронавируса COVID-19. Медики пытались оценить, насколько этот лекарственный препарат эффективен для устранения симптомов заболевания.

Хлорохин, как и гидроксихлорохин, это препараты, которые обычно используют при лечении малярии.

Медики однозначно отметили, что несмотря на некоторые положительные качества, препараты могут принести непоправимый вред здоровью отдельных пациентов и даже стать причиной смерти. В частности, в исследовании обратили внимание на повышенный риск фатальной аритмии сердца.

Пациентам, участвовавшим в исследовании, также давали антибиотик азитромицин, который имеет такой же сердечный риск. Больницы в США также используют азитромицин для лечения пациентов с коронавирусом, часто в сочетании с гидроксихлорохином.

Примерно половине участников исследования давали дозу 450 мг хлорохина два раза в день в течение пяти дней, а остальным назначали более высокую дозу 600 мг в течение 10 дней.

В течение трех дней исследователи начали замечать сердечные аритмии у пациентов, принимающих более высокую дозу.

К шестому дню лечения умерли 11 пациентов, что привело к немедленному завершению этапа исследования с высокими дозами.

“Для меня это исследование передает одну полезную информацию, которая заключается в том, что хлорохин вызывает зависимое от дозы увеличение отклонения в ЭКГ, которое может предрасполагать людей к внезапной сердечной смерти”, – сказал доктор Дэвид Юурлинк, терапевт и руководитель отдела клинической фармакологии в университете Торонто, ссылаясь на электрокардиограмму, которая считывает электрическую активность сердца.

Резюмируя итоги исследования, медики отметили, что в Бразилии было недостаточно пациентов, чтобы говорить о реальной эффективности препарата. Также пока невозможно сделать вывод, является ли хлорохин эффективным у пациентов с тяжелым заболеванием. Ученые считают, что необходимы дополнительные исследования, оценивающие препарат на ранних стадиях заболевания.

Один из авторов бразильского исследования, доктор Маркус Ласерда, отметил, что “большая доза (препарата), которую используют китайцы, очень токсична и убивает больше пациентов”.

“Именно поэтому этот этап исследования был остановлен на ранней стадии”, – сказал он, добавив, что рукопись уже рецензируется журналом Lancet Global Health.

Американский доктор Бушра Мина, заведующий отделением легочной медицины в больнице Ленокс Хилл в Манхэттене, сказал, что исследование, скорее всего, не изменит практику больниц по предоставлению пятидневного курса гидроксихлорохина и азитромицина госпитализированным пациентам, которые не были серьезно больны. По его словам, медики контролируют состояние пациентов на предмет сердечных нарушений, а лекарства прекращают давать, если таковые обнаружены.

Он считает, что исследование в Бразилии указывает на то, что указанные препараты стоит либо не использовать, либо, если нет альтернативы, использовать, “но осторожно”.

В Украине эти препараты включены в протокол лечения от коронавируса.

Министр охраны здоровья Максим Степанов заявлял, что применение препаратов оправдано мировым опытом борьбы с коронавирусом, отмечая, что это не лекарство от COVID-19, а лишь средство, чтобы снять симптомы.

“Этот препарат был внесен в наш протокол лечения (коронавируса, – ред.) как экспериментальный. Он может использоваться исключительно под наблюдением врачей и в условиях медицинского учреждения. Также использование этого препарата очень четко прописано относительно предоставления информированного согласия пациента для лечения этим препаратом. Никакого процесса самолечения такого рода лекарственными средствами быть не может”, – заявил Степанов.

то же время экс-глава МОЗ Ульяна Супрун такое решение не поддержала, отметив, что утверждение препаратов в протоколе – это “массовый эксперимент на украинцах”.

В среду, 15 апреля, глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что украинская фармацевтическая компания “Дарница” прошла государственную регистрацию для производства гидроксихлорохина, что позволит украинским производителям быстрее выпускать необходимые препараты на рынок.

В целом, оба медикамента, хлорохин и гидроксихлорохин, безопасные и хорошо переносятся организмом.

Разработанный немецким фармацевтическим концерном Bayer медикамент Resochin успешно используется для лечения малярии еще с 30-х годов прошлого века. Но при экспериментально больших дозах или самолечении, он может спровоцировать проблемы с сердцем, вследствие чего наступает смерть.