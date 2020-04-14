Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
Уточняется, что ГБР начало расследование по факту нарушения военнослужащими правил обращения с оружием.
“По данным следствия, 14 апреля 2020 года во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области произошел взрыв миномета. В результате погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций. Еще восемь военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие военнослужащие на данный момент госпитализированы.
- В Ровенской области в ходе занятий по боевой подготовке в результате разрыва миномета погибли три военнослужащих.
- Основной версией причин разрыва миномета “Молот” на полигоне в Ровенской области является двойное заряжание.